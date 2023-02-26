Вратарь сборной Испании Райя: «Я дважды отказался от продления контракта с «Брентфордом»

Голкипер национальной сборной Испании Давид Райя высказался о своём будущем. Действующий контракт 27-летнего футболиста с «Брентфордом» рассчитан до средины 2024 года. В прессе появлялись слухи об интересе к испанцу со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Я дважды отказался от продления контракта с «Брентфордом» - один раз в прошлом году и один раз в январе текущего года. Никогда не знаешь, что будет летом. Может быть, клуб захочет продать меня, а может и нет. Может быть, я захочу остаться. Я хочу сосредоточиться на футболе и посмотреть, что произойдёт», - рассказал Райя The Athletic.