Фернандеш назвал лучшего игрока «Манчестер Юнайтед»

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш рассказал о значимости для команды бразильского опорника Каземиро. Южноамериканец перешел в манкунианский гранд из мадридского «Реала» летом прошлого года.

«До его трансфера я наблюдал за матчами «Реала» по телевизору. Каземиро был одним из лучших в составе. Этот игрок способен помогать как в нападении, так и в обороне. Я считаю его лучшим в «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас», - передает слова Фернандеша Mirror.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 31-летний бразилец сыграл 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.