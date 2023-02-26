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​«Тоттенхэм» начал переговоры с Кейном

26 Февраля 2023 • 14:59 Комментировать

«Тоттенхэм» начал переговоры с нападающим Гарри Кейном о новом контракте, о чём рассказывает Football Insider. Действующий трудовой договор 29-летнего футболиста рассчитан до средины 2024 года, то есть «шпорам» важно как можно скорее договориться со своим лидером.

По данным источника, «Тоттенхэм» готов предложить Гарри Кейну существенное повышение заработной платы, чтобы сохранить его в своих рядах.

Отмечается, что Гарри Кейн остаётся на радаре «Баварии». Мюнхенцы ищут центрального нападающего после ухода Роберта Левандовски.

Гарри Кейн – лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма». Он забил 267 голов в 418 матчах за клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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