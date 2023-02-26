Триппьер: «Савич дёргал соперников за волосы даже на тренировках»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер высказался о Стефане Савиче, с которым он пересекался в мадридском «Атлетико».

«Лучшим для меня был Стефан Савич из «Атлетико». Он дёргал соперников за волосы даже на тренировках. Это было безумие, но мне такое нравится», - сказал Триппьер, чьи слова приводит The Guardian.

32-летний Киран Триппьер выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. С тех пор защитник провёл за «сорок» 37 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

«Ньюкасл» в воскресенье сыграет против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги. Не пропустите текстовую трансляцию.