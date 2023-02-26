Макаллистер: «Месси был бы лучшим в АПЛ»

Хавбек английского «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.

«Если бы Лео выступал в АПЛ, он был бы здесь лучшим. У меня нет сомнений в этом. Не думаю, что ему было бы здесь очень сложно адаптироваться. Месси показал себя на чемпионате мира. Он был очень крут и важен для команды. На родине все гордятся им, ведь понимают, что мы стали чемпионами мира благодаря ему», - цитирует полузащитника таблоид Daily Mail.

Аргентина стала чемпионом мира на мундиале в Катаре, победив в финале Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси с семью голами и тремя ассистами был признан лучшим игроком турнира.