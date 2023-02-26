Топ-полузащитник из АПЛ может усилить «Барселону»

Полузащитник сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс может сменить Английскую премьер-лигу на испанский чемпионат. Согласно сведениям журналистов Fichajes, интерес к 25-летнему футболисту проявляет каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» хотят подписать Тилеманса в летнее трансферное окно, когда он получит статус свободного агента. Срок действующего контракта игрока с «лисами» истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в 23 поединках, записав на свой счет три забитых мяча (один – с пенальти) и одну результативную передачу.