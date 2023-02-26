«Ливерпуль» по-прежнему интересуется топ-игроком «Интера»

Хавбек сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла по-прежнему находится в сфере интересов «Ливерпуля». Согласно сведениям Gazzetta dello Sport, мерсисайдский клуб включил хавбека в число потенциальных новичков на лето.

Источник отмечает, что главный тренер «красных» Юрген Клопп лично проявляет интерес к полузащитнику. Потенциальная сделка оценивается в 80 миллионов евро.

Николо защищает цвета «нерадзурри» с сентября 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2025/2026.

В текущем сезоне Серии А Барелла провел 22 поединка, записав на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач.