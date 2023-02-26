Клопп дал оценку сезону «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне. В последнем матче мерсисайдцы расписали мировую с «Кристал Пэлас» со счетом 0:0.

«Мы продолжаем двигаться вперед. Этот сезон «Ливерпуля» не войдет в книги истории, его не будут пересматривать много раз, о нем не снимут кино. Но в любом случае мы должны преодолеть все это», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского клуба.

После 23 сыгранных матчей «Ливерпуль» набрал 36 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда Клоппа проведет против «Вулверхэмптона».