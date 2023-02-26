Мартинелли высказался о соперничестве «Арсенала» с «Манчестер Сити»

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли высказал относительно победы в гостевом матче чемпионата Англии против «Лестера» (1:0). Бразилец стал автором единственного забитого мяча.

«Это был тяжелый поединок, но мы справились. «Арсенал» набрал три очка, это самое главное. Нужно продолжать в том же духе.

«Ман Сити»? Думаю, мы должны думать о себе и побеждать. Все в наших руках, нужно делать все, чтобы набирать очки», - передает слова бразильского нападающего пресс-служба клуба.

«Арсенал» лидирует в Премьер-лиге, опережая «Манчестер Сити» на два балла. У «канониров» есть игра в запасе.