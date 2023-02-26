Роджерс ответил, заслуженно ли «Арсенал» лидирует в АПЛ

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс высказался о матче против лондонского «Арсенала» в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги. «Лисы» на домашнем поле потерпели поражение со счетом 0:1.

«Мы сражались до самого конца и имели шансы для того, чтобы спасти матч. Но в определенные моменты нас подводила техника. «Лестер» мог отыграться во втором тайме, но наш соперник не зря лидирует в Премьер-лиге. В этом матче они наглядно доказали свой класс», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

После этого матча «Лестер» занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Арсенал» продолжает удерживать лидерство.