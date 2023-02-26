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Гвардиола: «Манчестер Сити» продолжает бороться за титул»

26 Февраля 2023 • 09:25 Комментировать

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после гостевой победы над «Борнмутом» (4:1) в поединке 25-го тура чемпионата Англии.

«У нас было много переездов за последнее время. Но команда по-прежнему полна энергии, я доволен сегодняшней игрой. «Манчестер Сити» продолжает бороться за чемпионский титул. У нас есть серьезный соперник в лице «Арсенала», однако еще все впереди», - передает слова испанского специалиста BBC Sport.

«Манчестер Сити» набрал 55 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Горожане» отстают от идущего первым «Арсенала» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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