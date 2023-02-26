Поттер: «Челси» начнёт забивать голы, у нас есть всё для этого»

Наставник «Челси» Грэм Поттер пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка 25-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Встреча пройдет сегодня, 26 февраля, начало запланировано в 16:30 по московскому времени.

«Если команда будет играть, как против «Боруссии», то это станет хорошим знаком. Мы продолжим двигаться вперед. Думаю, мы начнем забивать голы, ведь у нас есть все для этого. В команде много игроков, которые способны это делать», - передает слова тренера клубная пресс-служба.

В преддверии дерби «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице, а «шпоры» идут на четвертой строчке.