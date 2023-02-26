Анри: «Жалею, что не поработал с Моуринью»

Знаменитый бывший французский нападающий Тьерри Анри признался, что жалеет о том, что в качестве игрока не поработал под началом Жозе Моуринью, который долгое время противостоял ему в качестве наставника «Челси», в бытность Тьерри игроком «Аренала».

- Я хотел бы поработать с ним. Моуринью - это тренер, который может пробудить игрока, устроить ему обструкцию в перерыве матча. А мне порой такого не хватало, - цитирует слова бывшего французского нападающего fcinter1908.it.

Напомним, что свою игровую карьеру Тьерри Анри закончил в 2012 году - в любимом лондонском «Арсенале».