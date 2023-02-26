На услуги брата Хедиры претендуют с пол-дюжины английских клубов

Талантливый младший брат Сами Хедиры, Рани Хедира, в этом году является одним из творцов успехов «Униона» из Берлина - команды, которая бросила вызов самой мюнхенской «Баварии» и сегодня сразится с ней в центральном матче двадцать второго тура немецкой Бундеслиги.

За игрой Рани пристально следят в Англии - как уточняет издание 90min, на его услуги претендуют не менее семи английских клубов. Речь идет об «Эвертоне», «Лестере», «Ливерпуле», «Ньюкасле», «Тоттенхэме» и «Вест Хэме», а также «Вулверхэмптоне».

Так что летом 29-летнему футболисту придется принимать непростое решение.