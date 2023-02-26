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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стали известны потенциальные клубы Жиру в Англии

26 Февраля 2023 • 06:06 Комментировать (2)

Не исключено, что Оливье Жиру покинет «Милан» и вернется в английский чемпионат, где он ранее выступал за лондонский «Арсенал». Оливье еще не продлил контракт со своим нынешним клубом и сейчас издание The Sun сообщает, что в услугах французского ветерана могут быт заинтересованы сразу несколько клубов.

Это «Вест Хэм», «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Брентфорд» - к грандам их не причислишь, но и возраст уже не позволяет Жиру претендовать на место в клубе калибра «Арсенала» или хотя бы «Тоттенхэма». В текущем сезоне Жиру забил уже семь голов в матчах чемпионата Англии за свой нынешний клуб. 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Gangsta City
26 Февраля 2023 в 06:11
Из текста: "... или хотя бы «Тоттенхэма»"

Чересчур жестко. Авторы, вы там осторожнее с построением предложений. Вдруг на сайте есть болельщики Шпор : )
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