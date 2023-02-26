Стали известны потенциальные клубы Жиру в Англии

Не исключено, что Оливье Жиру покинет «Милан» и вернется в английский чемпионат, где он ранее выступал за лондонский «Арсенал». Оливье еще не продлил контракт со своим нынешним клубом и сейчас издание The Sun сообщает, что в услугах французского ветерана могут быт заинтересованы сразу несколько клубов.

Это «Вест Хэм», «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Брентфорд» - к грандам их не причислишь, но и возраст уже не позволяет Жиру претендовать на место в клубе калибра «Арсенала» или хотя бы «Тоттенхэма». В текущем сезоне Жиру забил уже семь голов в матчах чемпионата Англии за свой нынешний клуб.