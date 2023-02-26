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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» схлестнулись в борьбе за 20-летний талант из «Сельты»

26 Февраля 2023 • 05:52 Комментировать

Английские клубы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в борьбе за 20-летнего полузащитника Габри Вейга, который сейчас выступает за «Сельту» из Виго. Также он призывается для выступлений за молодежную сборную Испании, уточняет испанское издание AS.

Родившийся в 2002 году Вейга присоединился к «Сельте» в одиннадцать лет - в 2013 году. Дебютировал в составе «Сельты» в сентябре 2020 года и сразу же стал игроком основного состава.

В текущем сезоне Вейга провел двадцать один матч в составе команды, забив на данный момент уже шесть голов - больше только у неизменного лидера клуба Яго Аспаса. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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