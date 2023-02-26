«Манчестер Сити» готов пригласить в команду ещё одного чемпиона мира

Английский «Манчестер Сити» готов пригласить еще одного испаноязычного чемпиона мира - Алексиса Макаллистера, который сейчас выступает в «Брайтоне». Об этом сообщает издание Star, однако условия гипотетической сделки, увы, не уточняются. Сейчас в команде Хосепа Гвардиолы выступает лишь один аргентинский игрок - Хулиан Альварес.

Для Макаллистера «Брайтон» - его первый зарубежный клуб, он выступает в нем с 2019 года, хотя какое-то время провел в аренде - в «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс». Нынешний контракт 24-летнего Макаллистера с клубом истекает уже летом текущего года.