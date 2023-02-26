«Ливерпуль» впервые за почти пять лет не сумел забить в Лондоне

В матче двадцать пятого тура английской Премьер-лиги английский «Ливерпуль» не сумел переиграть в Лондоне «Кристал Пэлас», матч завершился вничью со счетом 0:0. Как оказалось, это был первый за почти пять лет матч «Ливерпуля» в Лондоне, в котором команда не сумела забить ни мяча.

В последний раз такое случилось шестого мая 2018 года, когда «Ливерпуль» проиграл «Челси» со счетом 0:1. С тех пор команда Юргена Клоппа сыграла в Лондоне не менее 28 матчей, и каждый раз забивала - до вчерашнего вечера. В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Вулверхэмптон», это случится первого марта.