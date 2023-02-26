«Ливерпуль» завершил со счётом 0:0 столько же матчей в АПЛ, сколько за три предыдущих сезона вместе взятых

«Ливерпуль» выдал безголевую ничью в матче против «Кристал Пэлас».

Сегодняшняя нулевая ничья – третья для коллектива Юргена Клоппа в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Ранее тот же результат был зафиксирован в январском матче с «Челси» и в сентябрьской встрече с «Эвертоном». По данным BBC, суммарно за предыдущие три сезона «красные» завершили со счётом 0:0 те же три матча в чемпионате.

В общей сложности в рамках АПЛ-2022/23 «Ливерпуль» одержал десять побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. Команда занимает седьмое место с 36 набранными очками после 23-х матчей.