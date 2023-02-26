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Заха склоняется к уходу из «Кристал Пэлас» в качестве свободного агента

26 Февраля 2023 • 01:45 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Ливерпуль
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Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха с высокой вероятностью покинет клуб по окончании сезона.

Стороны по-прежнему не продвинулись в переговорах по новому контракту, в то время как действующее соглашение 30-летнего игрока истекает в июне. Согласно новому отчёту инсайдера Николо Скиры, шансы на уход ивуарийца летом довольно велики. Лидер «орлов» имеет множество вариантов продолжения карьеры.

Трансферная стоимость Уилфрида Заха оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро. В нынешнем сезоне футболист отметился шестью голами и тремя ассистами в 20 матчах во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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