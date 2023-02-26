Виейра – о ничьей с «Ливерпулем»: «Справедливый результат, но мы должны были забить»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра считает, что его команда могла лучше реализовать свои моменты.

Встреча 25-го тура завершилась нулевой ничьей. Безвыигрышная серия «Кристал Пэлас» в Английской премьер-лиге достигла восьми матчей.

«Вы не можете рассчитывать на обилие голевых моментов в матче против одной из пяти сильнейших команд чемпионата, но сегодня у нас были шансы. Думаю, ничья – справедливый итог, однако мы должны были забить хотя бы один гол, и мы разочарованы, потому что упустили свои возможности в игре с таким серьёзным оппонентом», – приводит BBC слова французского специалиста.