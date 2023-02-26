Клопп прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими впечатлениями после нулевой ничьей с «Кристал Пэлас».

«Красные» не допустили ни одного удара в створ своих ворот, но так и не сумели отличиться сами.

«Мне понравилось начало игры. Сегодня соперник действовал очень компактно, но, думаю, мы создали три явных голевых момента. Обычно для нас этого достаточно, чтобы забить один или два гола, но сегодня не тот случай», – цитирует BBC немецкого специалиста.

«Ливерпуль» набрал 36 очков после 23-х туров Английской премьер-лиги. В настоящий момент мерсисайдцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.