Милнер – о ничьей с «Кристал Пэлас»: «Мы создали достаточно для победы»

Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал, что думает о безголевой ничьей в матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

37-летний полузащитник проводил свой 200-й матч за «красных» в рамках чемпионата Англии, но не помог добыть заветные три очка.

«Конечно, мы разочарованы осечкой. Желания и борьбы было предостаточно, а вот изобретательности, пожалуй, не хватало. Впрочем, мы всё же создали достаточно голевых моментов для победы. Мы хотели как можно скорее реабилитироваться после неудачи с «Реалом» – сегодня это было заметно. Не лучшее наше выступление, но гостевой матч против «Кристал Пэлас» – всегда непростое испытание», – сказал в интервью Sky Sports Милнер.