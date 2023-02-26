«Кристал Пэлас» прервал длительную серию поражений в домашних матчах с «Ливерпулем»

«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» не выявили победителя в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (0:0).

Мерсисайдцы владели территориальным преимуществом и превзошли соперников по ударам, однако не смогли реабилитироваться после крупного поражения от «Реала» в Лиге чемпионов. Как отмечает BBC, «Ливерпуль» впервые с ноября 2014 года не сумел обыграть «Кристал Пэлас» в выездном матче – тогда «орлы» отпраздновали победу со счётом 3:1. Серия поражений лондонского коллектива в играх с «красными» продолжалась на протяжении восьми встреч во всех турнирах.

«Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 36 баллами в активе, «Пэлас» – 12-й с 27 очками.