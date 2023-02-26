3:1 по штангам и 0:0 на табло: «Ливерпуль» не смог забить «Кристал Пэлас»

В 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» гостил у «Кристал Пэлас», который уже давно не знает радости побед. Вот и сегодня команда из Лондона ни разу не попала в створ. В первом тайме Мохамед Салах пробил совсем близко от штанги, а Диогу Жота с острого угла таки попал в каркас. В ответ Жан-Филипп Матета метров с трех зарядил в перекладину. Только возобновился футбол после перерыва, как Салах с правого края штрафной направил мяч в верхнюю штангу. Жоэль Матип с близкого расстояния едва не открыл счет, но голкипер парировал удар опять же в стойку.

Первая за 20 лет нулевая ничья в матчах этих команд. «Ливерпуль» вышел на чистое седьмое место, соперник - 12-й.