3:1 по штангам и 0:0 на табло: «Ливерпуль» не смог забить «Кристал Пэлас»

В 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» гостил у «Кристал Пэлас», который уже давно не знает радости побед. Вот и сегодня команда из Лондона ни разу не попала в створ. В первом тайме Мохамед Салах пробил совсем близко от штанги, а Диогу Жота с острого угла таки попал в каркас. В ответ Жан-Филипп Матета метров с трех зарядил в перекладину. Только возобновился футбол после перерыва, как Салах с правого края штрафной направил мяч в верхнюю штангу. Жоэль Матип с близкого расстояния едва не открыл счет, но голкипер парировал удар опять же в стойку.
Первая за 20 лет нулевая ничья в матчах этих команд. «Ливерпуль» вышел на чистое седьмое место, соперник - 12-й.
Протокол игры
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль• 26'Андерсен Йоаким• 90'Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Олисе Майкл•Дукуре Шейк•Самби Локонга Альберт-Мбойо•Шлупп Джеффри71' (Эдуар Одсонн (71') •Айю Джордан•Матета Жан-Филипп71' (Эзе Эберечи (71')
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент71' (Фирмино Роберто (71') •Матип Жоэль• 82'Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю• 90'Хендерсон Джордан• 67'Кейта Наби 23'46' (Эллиотт Харви (46') •Милнер Джеймс•Салах Мохамед•Гакпо Коди85' (Байчетич Стефан (85') •Жота Диогу71' (Фабиньо Энрике (71') 77'
25 февраля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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