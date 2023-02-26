Милнер проводит 200-й матч за «Ливерпуль» в АПЛ

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Ливерпуль» встречается в гостевом матче с «Кристал Пэлас». В стартовом составе команды Юргена Клоппа появился ветеран Джеймс Милнер, который проводит свой 605-й матч в высшей лиге английского футбола.

Вскоре он догонит по этому параметру Фрэнка Лэмпарда, у которого 609 игр в АПЛ, и выйдет на третье место в данной классификации. В то же время нынешний матч является для Милнера 200-м в составе «Ливерпуля» в АПЛ, он выступает за клуб с 2015 года.

Следить за событиями игры между «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.