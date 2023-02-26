Уоткинс установил рекорд «Астон Виллы» в 21-м веке

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Эвертон» уступил дома «Астон Вилле», пропустив два безответных мяча. Первый мяч записал на свой счет Олли Уоткинс, который забивает уже в пяти матчах чемпионата кряду.

Такого с «Астон Виллой» в английской Премьер-лиге еще не было, чемпионат, напомним, был реформирован в 1992 году. Последним игроком «вилланов», который забивал в пяти матчах в высшей лиге кряду, был Пол Ридаут в период с декабря 1984 года по январь следующего, 1985 года. Тогда чемпионат назывался Первый дивизион.

Интересно, что в первых восемнадцати матчах нынешнего сезона Уоткинс забил только три мяча, а сейчас - уже пять в пяти последних.