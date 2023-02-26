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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уоткинс: «Забить всегда приятно»

26 Февраля 2023 • 00:12 Комментировать
Эвертон
0:2
Астон Вилла
окончен

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Эвертон» уступил дома «Астон Вилле», пропустив два безответных мяча. Первый мяч записал на свой счет Олли Уоткинс, который удачно реализовал пенальти. После матча нападающий «Астон Виллы» прокомментировал события игры.

- Всегда приятно забивать голы. Я всегда уверенно чувствую себя перед воротами. И партнеры, и тренер повышают во мне эту уверенность. Они подают мяч и мне остается лишь точно завершить атаку. Соперник изводил нас длинными мячами, но это команда Дайча, она всегда требовательна к физическим возможностям. Но мы не спасовали, - цитирует слова Уоткинса BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Астон Вилла Олли Уоткинс
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