Тренер «Саутгемптона»: «Я ошибся с игровым планом»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Лидс» обыграл «Саутгемптон» с минимальным преимуществом. Это случилось после того, как в предыдущем туре «святые» выиграли, что очень воодушевило нового тренера клуба Рубена Селлеса. Но сейчас он заметно разочарован, а также признал свою ошибку.

- Мы разочарованы, потому что игра была совсем не такой, какой я хотел. Не было хорошей игры. Наверное, я ошибся с игровым планом, ребята сделали все, что возможно. Сделали замены, стало лучше, но недостаточно. Уверен, в следующий раз все будет лучше, - цитирует слова Рубена Селлеса Sky Sports.