Эмери: «После первого гола стало комфортнее»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Эвертон» уступил дома «Астон Вилле», пропустив два безответных мяча. События игры прокомментировал хорошо знакомый российским любителям футбола главный тренер «вилланов» Унаи Эмери.

- Нам нужна была победа. После первого гола стало куда комфортнее. Хотелось выиграть, не пропустив, и это получилось. Мы защищались компактно и, в целом, были очень конкурентоспособны. Но надо побеждать больше, я хочу войти в первую десятку в чемпионате. Сейчас мы продолжаем строить и укреплять команду, как семью, - цитирует слова Эмери BBC Sport.