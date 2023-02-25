Клопп высказался о травме Нуньеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о повреждении нападающего Дарвина Нуньеса.

Из-за боли в плече 23-летний уругваец не попал в заявку на сегодняшний поединок Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

«У Дарвина были проблемы с плечом после матча с «Ньюкаслом», – рассказывает Клопп. – Он смог сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов, но получил ещё один удар, из-за чего боль усилилась. Именно по этой причине у него не было шансов попасть в заявку на сегодняшнюю встречу. Надеюсь, он вернётся к середине следующей недели», – поведал Клопп в интервью перед началом игры, которая стартует в 22:45 по московскому времени.