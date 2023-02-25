Осимхен ответил на вопрос о сравнениях с Холанном

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что думает о сравнениях с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити».

Лидер неаполитанцев забил свой 19-й мяч в текущем розыгрыше Серии А, поразив ворота «Эмполи» (2:0). Только Эрлинг Холанн, отличившийся в АПЛ 27 раз, имеет ещё более впечатляющее соотношение игр и голов в пяти сильнейших европейских лигах.

«Этот сезон складывается для меня потрясающе, очень приятно быть в числе лучших нападающих Европы. Хочу продолжать в том же духе и помогать команде приближаться к заветной цели. Конечно, Холанн – форвард топ-уровня, нужно отдать ему должное. Надеюсь, к концу сезона я останусь на том же уровне», – ответил в интервью DAZN Осимхен на вопрос о норвежце.