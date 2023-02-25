Дайч: «Мы не нашли свой момент»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Эвертон» уступил дома «Астон Вилле», пропустив два безответных мяча. Наставник «Эвертона» Шон Дайч считает, что его команда не заслуживала поражения своей игрой, а также пропустила слишком легкие голы.

- Я считаю, что многое мы делали правильно и корректно. Есть вопросы, у нас не нашлось должного, убийственного момента. Впрочем, этого нам не хватает весь сезон. С этим надо разбираться. Голы мы пропустили легко, такого не должно быть. Я расстроен этим. Нам надо стараться играть всухую, не пропуская, - цитирует слова Дайча BBC Sport.