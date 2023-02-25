Грасия: «Очень хорошо, мы нуждались в этом»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Лидс» обыграл «Саутгемптон» с минимальным преимуществом и этим очень доволен новый босс команды Хави Грасия - бывший наставник «Рубина», который возглавил команду после увольнения Джесси Марша. Испанский специалист доволен началом:

- Очень хорошо, после десяти матчей без побед клубу нужен был успех. Я рад за всех, особенно за фанов и за игроков. У них появился стимул. Мне очень нравится атмосфера тут и я понял, что эти болельщики заслуживают того, чтобы сражаться за них. Сейчас не так важна турнирная таблица, сейчас важно идти вперед и мы сделали шаг, - цитирует слова Грасии BBC Sport.