«Ливерпуль» объявил состав на матч с «Кристал Пэлас»

Потерпевший катастрофу в домашнем матче против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов «Ливерпуль» сегодня вечером сражается с «Кристал Пэлас» в рамках двадцать пятого тура английского чемпионата. Накануне игры немецкий наставник «Ливерпуля», Юрген Клопп, объявил состав своей дружины.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта, Жота, Салах, Гакпо.

Следить за событиями игры между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.