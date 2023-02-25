Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пикфорд намерен стать легендой «Эвертона»

25 Февраля 2023 • 22:05 Комментировать

Как мы уже сообщали, голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд продлил контракт с клубом до 2027 года, он заявил, что хочет стать легендой клуба наподобие Невилла Саутолла - валлийского кипера, защищавшего ворота клуба с 1981 по 1998 год, в том числе в последние на данный момент чемпионские сезоны «Эвертона» во второй половине 80-х годов. Он простоял в воротах клуба 751 матч.

- Я присоединился к клубу в 22 года, и меня все время очень поддерживали тут. Я счастлив, тут моя семья, все это важно для меня, - цитирует слова Пикфорда BBC Sport.

Напомним, что Пикфорд выступает за клуб с 2017 года, он является голкипером английской сборной.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Джордан Пикфорд Невилл Саутолл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
0
2
2.65 3.30 2.80
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Арсенал Арсенал
0
1
5.40 4.10 1.64
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Саутгемптон Саутгемптон
1
0
1.92 3.75 3.95
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
4
0
1.91 3.70 4.10
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
4
7.20 5.40 1.39
Видео
3 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
0
0
4.30 3.85 1.83
Видео
26.02.23 в 16:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Челси Челси
2.55 3.40 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
22:43 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о травме Нуньеса
22:37 · Англия. Премьер-лига
Осимхен ответил на вопрос о сравнениях с Холанном
22:36 · Англия. Премьер-лига
Дайч: «Мы не нашли свой момент»
22:29 · Англия. Премьер-лига
Грасия: «Очень хорошо, мы нуждались в этом»
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил состав на матч с «Кристал Пэлас»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Пикфорд намерен стать легендой «Эвертона»
22:04 · Англия. Премьер-лига
Нуньес пропускает матч «Ливерпуля» из-за болевых ощущений
21:45 · Англия. Кубок лиги
Рэшфорд сможет сыграть в финале Кубка лиги
21:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн – самый результативный игрок «Манчестер Сити» в чемпионате за последние полвека
21:20 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «У «Ливерпуля» большие проблемы в центре поля»
21:06 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Лестером»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 3
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» не смог ничего сделать с «Астон Виллой» и оказался в зоне вылета
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» забил «Ноттингем Форест» 4 гола за 14 минут
Все новости
Рекомендуем