Пикфорд намерен стать легендой «Эвертона»

Как мы уже сообщали, голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд продлил контракт с клубом до 2027 года, он заявил, что хочет стать легендой клуба наподобие Невилла Саутолла - валлийского кипера, защищавшего ворота клуба с 1981 по 1998 год, в том числе в последние на данный момент чемпионские сезоны «Эвертона» во второй половине 80-х годов. Он простоял в воротах клуба 751 матч.

- Я присоединился к клубу в 22 года, и меня все время очень поддерживали тут. Я счастлив, тут моя семья, все это важно для меня, - цитирует слова Пикфорда BBC Sport.

Напомним, что Пикфорд выступает за клуб с 2017 года, он является голкипером английской сборной.