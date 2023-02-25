Нуньес пропускает матч «Ливерпуля» из-за болевых ощущений

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес не попал в заявку команды на матч против «Кристал Пэлас».

Встреча стартует в 22:45 по московскому времени. Как отмечает журналист Иан Дойл, 23-летний уругваец не попал в состав по причине травмы – он по-прежнему испытывает болевые ощущения из-за повреждения плеча, полученного на прошлых выходных во встрече с «Ньюкаслом». Напомним, впрочем, что это не помешало ему сыграть в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом» (2:5) и даже поразить ворота «сливочных» эффектным ударом.

Дарвин Нуньес отметился 12 забитыми мячами и четырьмя ассистами в 29 матчах за «Ливерпуль» в текущем сезоне.