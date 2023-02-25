Мерсон: «У «Ливерпуля» большие проблемы в центре поля»

Бывший футболист сборной Англии Пол Мерсон поделился мнением об игре «Ливерпуля».

«Думаю, что Юрген Клопп хочет видеть «Ливерпуль» таким, каким он был несколько лет назад, но сейчас у команды ничего не получается. У них большие проблемы в центре поля, 37-летний Модрич спокойно ее проходил», цитирует Мерсона Football Daily.

Эксперт отметил, что считает Клоппа отличным тренером, но приходит время, когда что-то перестает работать и необходимо вносить изменения.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 25 очков за 22 матча.

Сегодня, 25 февраля, «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас» в рамках 25-го тура АПЛ, начало поединка — в 22:45 по мск.