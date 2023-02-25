​«Барселона» может подписать полузащитника «Ливерпуля»

В «Ливерпуле» летом намечается серьёзная перестройка состава. Наверняка команду покинет полузащитник Наби Кейта. Его действующий контракт истекает в конце нынешнего сезона, и пока нет никаких признаков того, что мерсисайдский клуб желает продлить трудовой договор.

Как сообщает Liverpool Echo, за ситуацией Наби Кейта внимательно следит «Барселона». Каталонцы летом хотят усилить среднюю линию, и подписание Кейта на правах свободного агента может стать хорошим вариантом.

Наби Кейта 28 лет. В сезоне 2022/2023 он провёл за «Ливерпуль» 12 матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался.