Бруну Фернандеш назвал переломный момент в нынешнем сезоне «МЮ»

Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назвал игру, ставшей переломной для нынешнего сезона «красных дьяволов».

«Думаю, переломным моментом в нашем сезоне стала победа с «Ливерпулем». Стадион бурлил. Я думаю, что первый подкат Лисандро Мартинеса сразу же заставляет фанатов подняться, и сразу стало понятно, что это должен быть наш шанс», — рассказал португальский полузащитник, чьи слова цитирует Sky Sports. По его мнению, после той победы коллектив начал приближаться к соседям по городу. Также Бруну отметил сложность Премьер-лиги, вспомнив поражения от «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Напомним, что после 24 туров «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая на пять баллов от лидирующего «Арсенала».