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​Шоу: «Мартинес – абсолютный монстр»

25 Февраля 2023 • 16:49 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался по поводу своего одноклубника Лисандро Мартинеса.

«Я вижу его качества, чувствую его страсть, его агрессию. Он абсолютный монстр. Поначалу было много вопросов по поводу его низкого роста, но для меня эти разговоры были ерундой. Он потрясающий футболист, и он всё ещё молод. Он будет становиться всё лучше и лучше», - сказал Шоу PA.

Лисандро Мартинес перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом. С тех пор аргентинец провёл за «красных дьяволов» 34 матча, в которых забил один гол.

В воскресенье, 26 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу Лисандро Мартинес
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