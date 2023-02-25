​Гуллит раскритиковал ван Дейка

Известный в прошлом нидерландский футболист Рууд Гуллит раскритиковал защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

«С тех пор, как ван Дейк вернулся после травмы, он очень пассивно обороняется. Он не дорабатывает эпизоды до конца. Конечно, у футболиста может быть плохой период, но он должен быть лидером», - высказался Гуллит в эфире Ziggo Sports.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В субботу вечером команда Юргена Клоппа проведёт гостевой матч против «Кристал Пэлас». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.