Судя по всему, «Ливерпуль» не планирует увольнять Юргена Клоппа. Накануне немецкий специалист дал понять, что летом в команде намечается серьёзная перестройка, и клубу нужно будет тратить деньги на трансферном рынке.

Как сообщает Calciomercatoweb, «Ливерпуль» присматривается к форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу. Мерсисайдцы могут попытаться подписать 23-летнего серба по завершению сезона.

Потенциальный трансфер Душана Влаховича будет дорогостоящим – эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 80 миллионов евро.

Стоит отметить, что слухи ранее связывали Душана Влаховича с «Баварией» и ещё с несколькими клубами.