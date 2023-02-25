Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс находится на радаре многих грандов Английской премьер-лиги. Фаворитом в гонке за 24-летним футболистом считается «Арсенал». При этом «Манчестер Сити» настроен решительно. Как сообщает Football Insider, «горожане» будут «давить на «Арсенал» до упора», желая выиграть борьбу за Райса.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Деклана Райса в 80 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Деклан Райс провёл за «Вест Хэм» 28 официальных матчей. В них капитан «молотобойцев» забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.