​«Интер» повесил серьёзный ценник на Бареллу на фоне интереса «Ливерпуля»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла оказался в сфере интересов «Ливерпуля». На этом фоне миланский клуб повесил серьёзный ценник на игрока. Как сообщает Calciomercato, «нерадзурри» будут готовы продать Бареллу за 70-75 миллионов евро.

Отмечается, что «Интер» хотел бы сохранить Николо Бареллу в своих рядах. При этом финансовое положение миланского клуба не делает ни одного из игроков неприкасаемым – «нерадзурри» готовы продавать, но всё зависит от предложения.

26-летний Николо Барелла играет за «Интера» с лета 2019 года. В 165 матчах за «нерадзурри» хавбек забил 17 голов и отдал 41 результативный пас.