Клопп: «Фабиньо нужно поддерживать свою нынешнюю форму»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил нынешнюю форму опорного полузащитника Фабиньо.

«Нынешняя форма Фабиньо значительно отличается от той, которая была 3-4 недели назад. Нам нужно сделать всё для того, чтобы он поддерживал эти кондиции. Фабиньо стал играть намного лучше. Неудачные периоды бывают, всему требуется время», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что «Ливерпуль» принял решение расстаться с Фабиньо в конце нынешнего сезона. На счету бразильца 20 матчей в этом розыгрыше Английской премьер-лиги, где футболист не отметился ни одним результативным действием. Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года, когда перешёл в команду из «Монако».