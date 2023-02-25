​Сантос может сменить «Челси» на «Васко да Гама»

Полузащитник Андрей Сантос пока не может играть за «Челси» - бразилец не получил разрешение на работу в Великобритании. 18-летний футболист мог перейти в аренду в «Палмейрас», но сделка сорвалась. Теперь Сантос может снова оказаться в клубе «Васко да Гама». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» дали зелёный свет на такой переход на правах аренды.

Стоит отметить, что именно за «Васко да Гама» Андрей Сантос выступал ранее.

Ранее сообщалось, что Андрей Сантос может перебраться в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Андрея Сантоса в 12 миллионов евро.