«Арсенал» и «Ливерпуль» нашли усиление в Испании

Полузащитник «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Согласно сведениям журналистов портала Goal.com, заинтересованность в услугах 20-летнего исполнителя проявляют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Срок действующего трудового соглашения Уильямса с баскским клубом рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.