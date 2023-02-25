Лондонский клуб хочет купить Лукаку

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за миланский «Интер», может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Об этом стало известно журналистам портала Goal.com.

Согласно сведениям источника, руководство «шпор» рассматривает кандидатуру Лукаку в качестве альтернативы Гарри Кейну. Ромелу подпишут в том случае, если англичанин решится на смену клубной прописки.

Полноценный контракт 29-летнего бельгийца принадлежит другому лондонскому клубу – «Челси».

В текущем сезоне Серии А Лукаку сыграл 11 матчей, забил два гола и отдал один результативный пас.