«Реалу» интересен полузащитник «Ливерпуля»

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Фабиньо. Как сообщает Fichajes, мадридский гранд может подписать 29-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

В «Ливерпуле» готовятся к летней перестройке состава, и Фабиньо может быть продан из-за неудачного сезона, отмечает источник.

Фабиньо играет за «Ливерпуль» с лета 2018 года после перехода из «Монако». С тех пор бразилец провёл 202 официальных матча, в которых забил 11 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Фабиньо в 55 миллионов евро.